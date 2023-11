Na mostě u Litovle se často bourá, místo mají ochránit speciální konstrukce

Za posledních pět let bouralo na mostě přes Moravu mezi Mladčí a Novými Zámky třicet řidičů. Vyšetřování nehod a následná oprava výškového omezení obtěžují místní. „Když je to uzavřené, tak je tu dlouhá objížďka. Problém je to hlavně, když jedou lidé od Litovle, musí tu cestu absolvovat znovu,“ vysvětluje starosta Mladče Tomáš Zapletal (nestr.). To znamená zhruba jedenáct kilometrů navíc.

„Ředitelství silnic a dálnic dělá opravu dálnice, takže sjezdy jsou částečně uzavřeny a tato komunikace je velmi frekventovaná. Je také úzká a je v srdci CHKO Litovelské Pomoraví,“ upozorňuje starosta Litovle Viktor Kohout (SNK).

I proto je na mostě výškové omezení, které má zabránit průjezdu kamionů a dalších rozměrných aut. Na to upozorňuje s předstihem i mnoho dopravních značek. Přesto se řada řidičů snaží projet.

O opatření budou jednat zastupitelé

Pomoci by mohly konstrukce s řetízky postavené v místech, kde by se mohla auta ještě otočit. Takovou možnost řešili krajští silničáři už v minulosti. „(Místo) bylo zařazeno do programu odstraňování nebezpečných nehodových lokalit ve Státním fondu dopravní infrastruktury, kde by mělo být vše plně financované. Ale z neznámých důvodů byl tento projekt vyřazen,“ podivuje se ředitel Správy silnic Olomouckého kraje David Štěpánek.

Zastupitelstva Mladče a Litovle proto budou jednat o možném daru na stavbu nového opatření. Potřebnou částku ale zatím silničáři neznají. Pokud ale všechna jednání proběhnou bez problémů, stavět by se mohlo už v příštím roce.