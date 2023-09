Východ země zasáhly silné bouřky. Hasiči čerpali vodu ze sklepů a vyklízeli silnice

„Čerpání bude zřejmě pokračovat i v průběhu dnešního dopoledne. Události jsou bez zranění,“ uvedl ve čtvrtek Kozák. Před silnými bouřkami varovali ve středu meteorologové. Výstraha platila pro několik krajů.

Bouře zasáhly odpoledne především Jihomoravský a později také Olomoucký kraj, pozdě večer pak počasí působilo problémy právě v Moravskoslezském kraji.

Boskovice - čerpání vody na ulici Chrudichromská. pic.twitter.com/fRLEbpGrVf — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) September 13, 2023

Zřejmě nejvážnější problémy způsobila přívalová vlna ve Dzbelu na Prostějovsku. „Na místo vyráželo hned šest hasičských jednotek a nejčastěji lidem pomáhaly odčerpávat vodu ze sklepa, ale narazili jsme i na dům, kde velká voda odnesla i část příjezdové cesty,“ informovala redaktorka ČT. Podle místních se cesta změnila doslova v řeku, přičemž bahno ucpalo kanály a hasiči je museli uvolnit.

„Došlo zde i k poškození některých komunikací, takže ve spolupráci se silničáři bude jedna část vozovky uzavřená,“ uvedla mluvčí HZS Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Ve čtvrtek by situace měla být podle meteorologů klidná. V regionu má být oblačno až zataženo, objeví se zřejmě déšť nebo mrholení, a to zejména na horách nebo jihovýchodě regionu. Odpoledne by ale srážky měly ustávat. Nejvyšší denní teploty vystoupají nejspíš na 21 stupňů Celsia.