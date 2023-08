Studoval Newtona, šířil samizdat a zakládal Slezskou univerzitu. Profesor Černohorský slaví sto let

Na Přírodovědecké fakultě pak zůstal. Pro neskrývaný odpor k režimu po komunistickém převratu v roce 1948 ale za ztížených podmínek. „Mohl jsem vycestovat na přání polské akademie věd do Polska. Západ, ten pro mě nepřicházel v úvahu,“ řekl pro seriál Paměťová stopa České televize před dvěma lety.

Množil samizdatovou literaturu

Do komunistické strany nikdy nevstoupil. Podepsal petici Několik vět a byl v redakční radě samizdatové edice Prameny. Tajně překládali a vydávali autory v totalitním Československu zakázané. „Získávali jsme různé materiály, které se nám zdály vhodné k šíření. Přepsalo se to na tenký papír a na dobrém psacím stroji se udělalo dvanáct kopií a kolovalo to mezi lidmi,“ popsal.

Na začátku 90. let spoluzakládal Slezskou Univerzitu v Opavě. Prvním rektorem ho v roce 1992 jmenoval ten, jehož dílo za totality vydával v samizdatu, prezident Václav Havel. „S Václavem Havlem to bylo vždycky takové příjemné setkání, protože bylo oproštěno od nádechu oficiality. Bylo takové přirozené,“ vzpomínal profesor Černohorský.

Ve funkci zůstal dvě funkční období až do roku 1998. V roce 1999 byl jmenován emeritním profesorem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Profesor Černohorský je autorem řady odborných publikací. Je také držitelem mnoha ocenění. Kromě těch za vědeckou práci je například i nositelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky II. stupně za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice (1992).

Slezská univerzita v Opavě mu za jeho osobní přínos ke vzniku a rozvoji školy udělila Zlatou medaili Slezské univerzity (1998) a medaili Silesia docta et culta (2013). V roce 2011 ho Učená společnost České republiky ocenila Medailí za zásluhy o vědu, v roce 2018 obdržel pamětní medaili Senátu, získal i Cenu města Brna pro rok 2021.

První Newtonův zákon

Vynikající znalost latiny mu také umožnila detailně studovat Newtonovo dílo. „Po tři staletí se první Newtonův zákon interpretuje jinak, než jak ho formuloval Newton. Tomu by se měli žáci učit tak, že těleso zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu nebo v rovnoměrném otáčivém pohybu nebo v kombinaci obou, není-li nuceno tento stav působením vnějších sil měnit,“ upřesňuje profesor Černohorský interpretaci jednoho ze základních zákonů fyziky.

Vzácné jubileum Martina Černohorského oslaví Slezská univerzita v Opavě 4. září, kdy bude v budově rektorátu pojmenována aula jeho jménem.