Olomouc změní systém parkování, platit budou místní i návštěvníci

V dopoledních hodinách se i na nejvíce obydlených sídlištích místo k parkování najít dá. Odpoledne je to už ale skoro bez šance, řekla redaktorka ČT Petra Klimková. A právě proto se i na sídlištích bude platit od 17:00 do 6:00 deset korun na hodinu.

Jenže řidičům, kteří do Olomouce dojíždějí, nepomůže ani posunout se dál od centra, například na sídliště. Tam má totiž vzniknout zóna D, kde budou platit všichni – místní i návštěvníci.

V těchto lokalitách poblíž centra často parkují lidé, kteří do Olomouce dojíždějí za prací. A právě na to si místní stěžují. „Na obvodě stávající parkovací zóny je velká poptávka, abychom to řešili,“ říká Pejpek. Stejný problém je podle něj i v oblasti kolem hlavního nádraží.

Nově budou za parkování platit i lidé, kteří v nově zaváděných zónách bydlí. V širším centru to bude 600 korun ročně, na sídlištích pak zaplatí symbolickou stokorunu. Jenže pokud má člověk aut víc, o symbolickou částku už nepůjde. Za každé druhé a další auto majitelé zaplatí 10 až 18 tisíc korun za rok.

Platby parkovného se týkají i návštěvníků Olomouce. Zdarma auta odstaví jen v okrajových částech, do centra by měli jet třeba tramvají, jenže na to pořád chybí parkovací domy, třeba u konečných zastávek na okraji města.

„Doprava ve městě se určitě řešit musí, ale v Olomouci jsme to vzali po kocourkovsku. Současná radnice nemá moc domyšlené, co přijde, co od toho může čekat,“ reagoval na plány opoziční zastupitel města a poslanec Martin Major (ODS).

Zaparkovat a jet tramvají. Jenže kde?

Podle opozice by se spuštění systému mělo odložit, přitom právě ODS u jeho zrodu v minulém volebním období stála. „My jsme vždycky trvali na tom, aby se parkovací politika spustila až v momentě vybudování velkých záchytných parkovišť na okrajích měst,“ připomněl Major.

Současné vedení Olomouce chce parkovací domy v budoucnu na okraji města stavět. Jenže žádný konkrétní projekt zatím nepřipravuje. V minulosti se přitom o parkovacím domě uvažovalo například na konečné zastávce tramvají v Nových Sadech.