Šumavu střeží české i německé hlídky, pravidla a zákazy se totiž u nás a v Bavorsku liší

Dvojí pravidla pak platí například i v případě cyklistických přileb. Zatímco v Česku jsou povinné do osmnácti let, v sousedním Německu pro ně platí pouze doporučení.

Turisti všechna pravidla, ať už ta na české nebo německé straně Šumavy, najdou v letáku, případně v mobilním telefonu po načtení QR kódu. Lidé se tam dozvědí například to, jak je to s pitím alkoholu při jízdě na kole.

Přespat v přírodě? V Česku ano, v Německu nikoliv

Státní hranice v regionu každý den přejíždí tisíce turistů. Různá pravidla neplatí jen pro cyklisty – třeba na české straně Šumavy mohou lidé bivakovat, v Německu mají zákaz, ale přesto to porušují. Policisté a strážci Národního parku Šumava zároveň hlídají vstup do klidových území.

„Policie České republiky nám pomáhá hlavně technicky, a to co se týká třeba čtyřkolek, jsou to společné hlídky třeba na jezerech,“ popsal vedoucí informační a strážní služby Šumava-západ Ivo Trzaskalik. V tomto případě je nařízení stejné – žádné koupání v rezervaci. Za to hrozí pokuta až deset tisíc korun.

Společné hlídky potrvají až do konce prázdnin. Jako prevence už se osvědčily vloni, zvlášť poté, co někteří návštěvníci strážce i fyzicky napadli.