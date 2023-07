Aby příběh překročil hranice. Před sto lety zemřel šumavský Evropan Karel Klostermann

Ekologický přesah jeho díla je na Šumavě v současnosti často připomínán, protože už na přelomu století hovořil o vytvoření předobrazu nynějšího národního parku.

„Jde mu hlavně o to naučit se žít s přírodou, neničit ji. Les kdysi přinášel lidem živobytí, to dnes je také, byť v jiné formě. Je důležité pochopit to, jak píše spisovatel, že příroda nezná revoluce, vše je evoluce,“ míní Sklenář.

Za bavorské hranice

Klostermannův obrat k příběhům Čechů mu částečně způsobil problémy v jeho působišti na plzeňském gymnáziu, když dostal ostrou úřední důtku od zemské školní rady kvůli románu Za štěstím. V díle se paradoxně vrací do Vídně a popisuje těžkou startovní pozici českých přistěhovalců, podle některých jeho kolegů se ale text nesnášenlivě vyjadřoval k Němcům.

Podle Sklenáře ale jeho dílo vypovídá o přesném opaku a dodnes reflektuje právě vzájemné a respektující porozumění mezi národy. „Spisovatelův vztah k obyvatelům Šumavy se mění po přelomu století, kdy má své problémy s narůstajícím německým nacionalismem. Začíná to hlavně po vydání románu Za štěstím, kdy byl málem suspendován. Přesto stále vyznává snahu o porozumění mezi národnostmi, ať se jedná o národnost jakoukoliv. Sám se vydává z dnešního pohledu za Evropana,“ řekl Sklenář ČT24.

Němečtí čtenáři se ale ke Klostermannovi za jeho života kromě několika prvních povídek prakticky neměli jak dostat. Po sametové revoluci se to snažily napravit nově vzniklé spolky na obou stranách hranic. Dosud se jim podařilo v němčině vydat sedmnáct Klostermannových děl.

„Díky bavorské sekci je teď víc poznán i v německy mluvících zemích. Rádi bychom vydávali co nejvíce knih, které se týkají Šumavy,“ avizoval už před několika lety Sklenář. Postupně se podle něj potvrzují slova literátova současníka a spisovatele Adolfa Heyduka, který Klostermanna nazýval „apoštolem smíření mezi Čechy a Němci“.