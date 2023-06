Letošní opravy Barrandovského mostu skončí na sklonku srpna

Silničáři zahájili letošní opravy 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Celková oprava začala loni na jižní polovině jižní části mostu. Práce jsou rozložené do několika let a trvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Rekonstrukce v druhé etapě podle Hřiba pokračuje podle předpokladů, i když se objevují neočekávané komplikace. „Ale věřím, že se nám podaří dodržet harmonogram tak, že skončíme do konce prázdnin,“ nechal se slyšet Hřib. Dosud nejzávažnějším problémem byl s opěrami barrandovské rampy, které jsou v horším stavu, než projekt předpokládal. „Povedlo se ale nastavit sanační práce tak, aby se vtěsnaly do hlavního harmonogramu, takže by to nemělo způsobit žádné zdržení,“ zmínil Sinčák.

Dělníci nyní betonují vyrovnávací vrstvu, která zarovná povrch opravené části do stejné výšky se zbytkem mostu. Vrstvu tvoří ze speciálního betonu, který poprvé vyzkoušeli při loňských opravách. Silničáři také dělají novou izolaci pod římsami a osazují nový mostní závěr, který umožňuje takzvanou dilataci, tedy roztahování mostu.