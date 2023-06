Bezpečnostní kamery mají v Ostravě na zkoušku i zvukové detektory

„Na každém dohledovém pracovišti máme několik kamer. Aby strážník mohl pracovat efektivně, nemůže sledovat každou kameru individuálně. Proto ho ten systém upozorňuje na dění, které je venku a na obrazovky mu vyskočí priorita – systém mu hlásí, že v lokalitě je konkrétní problém. Strážník na to reaguje, zaměří kameru na místo, zjistí jaká je situace a na místo vysílá hlídku,“ popsal Plaček.

Strážníci podle něj budou novinku testovat ještě minimálně dva měsíce a v budoucnu by se mohla využívat v celém městě, především na zastávkách MHD či v problematických lokalitách. „Systém neumí nahrávat zvuk, to znamená, že občané (z hlediska soukromí) mohou být naprosto v klidu. Opravdu reaguje jenom na softwarově nahrané zvuky, které nás zajímají a na to jenom upozorní, není tam žádné ukládání těchto zvuků,“ řekl ředitel městské policie.

Strážníci testují také osobní on-line kamery

Mimo to strážníci nyní testují i osobní záznamová zařízení s on-line přenosem. Stream z kamerového záznamu může být přenášen na vybraná dohledová pracoviště. Strážník obsluhující kamery tak může reagovat například na vzniklou mimořádnou událost.

„On-line kamery, které nosí strážníci u sebe, používají například u nehody nebo sportovních utkání. Operační středisko bude mít k dispozici jak zvukový, tak obrazový přenos v reálném čase. Bude schopno daleko přesněji reagovat na danou situaci,“ popsal vedoucí úseku operačního a krizového řízení Aleš Toman.

Podle něj kameru může aktivovat pouze strážník, nelze ji zapnout na dálku. Strážníci zatím testují tři tyto kamery, v budoucnu by takto mohli být vybaveni všichni členové městské policie.