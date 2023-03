Biocev otevřel novou laboratoř pro práci s vysoce infekčními viry a bakteriemi

„Laboratoř BSL-3, tedy v režimu takzvané úrovně biologické bezpečnosti 3, umožní vědcům zkoumat infekce a jejich léčbu, čímž přispěje ke zlepšení kvality českého výzkumu infekčních onemocnění nebo léčby pacientů v Česku i v zahraničí,“ řekl vedoucí Českého centra pro fenogenomiku při Biocevu Radislav Sedláček.

„Umožňuje nám provádění experimentů s vysoce rizikovými agens a toxiny na zvířecích modelech, tedy na laboratorních hlodavcích,“ doplnila odpovědná pracovnice za provoz zmíněné laboratoře BSL-3 Lucie Dufková.

Envirologický ústav v Česku scházel

K výstavbě laboratoře „dopomohla“ pandemie koronaviru, během které si podle Sedláčka odborníci uvědomili, že česká infrastruktura pro studium virových i bakteriálních infekcí pokulhávala.

„Je to dáno i tím, že po rozdělení Československa zůstal envirologický ústav ve Slovenské republice, a doposud se celá tato část v Česku nevyvíjela. Proto, když přišla pandemie a my jsme potřebovali studovat biologii SARS-COV2 a zkoušet protilátky, tak to bylo velmi těžké zorganizovat,“ zdůraznil Sedláček.