Ryby v Bečvě nemohl otrávit kyanid, barva jejich žaber tomu nenasvědčovala, řekl u soudu rybář

O otravě se předseda místní organizace rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku dozvěděl v neděli v poledne. Řekl, že po pěti minutách byl u řeky, kde už v tu dobu byly stovky uhynulých ryb. Živé ryby podle Pernického trhaně plavaly všemi směry, lapaly po vzduchu, některé vyskakovaly na břeh.

Spolu s kolegy v den otravy z řeky u Hustopečí nad Bečvou vylovili asi 500 kilogramů mrtvých ryb. „Ani jedna z ryb, které jsme vytáhli z vody, neměla žábry barvy zralých třešní, což je charakteristické pro otravu kyanidem. Naopak ryby měly žábry ve světlejší barvě,“ řekl Pernický. Některé podle něj byly i poleptané.

Stejně jako už dříve někteří jiní rybáři u soudu řekl, že u řeky v době otravy cítil zápach chlóru nebo dezinfekce. Cítil jej i v dalších dnech, měl zdravotní problémy s nosní sliznicí a vysušené ruce.

„Já si myslím, že to mohlo vzniknout také tak, že někdo, kdo způsobil nějakou havárii, tak to mohl zaretušovat chlornanem, který to neutralizuje. Přestřelil a chlornan skončil v Bečvě,“ řekl Pernický.