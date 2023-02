Krajský úřad zamítl odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu dálnice z Jaroměře do Trutnova

Územní rozhodnutí pro úsek Jaroměř–Trutnov vydal Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem v listopadu 2021 po více než třech letech od podání žádosti. V pondělí krajský úřad rozhodnutí dvorského úřadu potvrdil. Více než jeden rok dlouhé řešení odvolání bylo podle hejtmanství dáno zejména tím, že ministerstvo životního prostředí své stanovisko k řízení poslalo až zhruba po osmi měsících loni v prosinci.

Za pět let by mohlo být hotovo

Úsek D11 mezi Jaroměří a Trutnovem měří 19,6 kilometru. V aktuálním informačním letáku k tomuto úseku počítá ŘSD se zahájením stavby v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2028. Náklady na stavbu ŘSD odhaduje na 12 miliard korun bez daně.

U posledního úseku D11 z Trutnova na státní hranici ministerstvo dopravy v lednu zahájilo řízení na vydání stavebního povolení. Vítěz tendru na stavební firmu by mohl být známý v létě a vlastní stavba by mohla začít na konci letošního roku. Auta by po novém úseku, jehož součástí jsou i dva zhruba půlkilometrové tunely, mohla jezdit v roce 2026. Odhadovaná cena 21 kilometrů dálnice je 13,1 miliardy korun bez daně.