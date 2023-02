Projet, či neprojet? Řidiči z Českých Budějovic nevědí, zda se mají řídit značkami, či rozhodnutím soudu

Značky, které z jedné strany náměstí zakazují vjezd a ze strany druhé znemožňují odjezd, bude muset radnice odstranit během jediné noci, a to z 28. února na 1. března. „Radnice přitom původně rozhodnutí soudu četla tak, že na to bude mít celý únor tak, aby se to k 1. březnu stihlo,“ uvedl redaktor ČT Ondřej Ublick.

Město si je vědomo toho, že řidiči aktuální situaci nerozumí. Často tak dochází k přestupkům v centru města. „Dohodli jsme se s městskou policií tak, že pakliže strážníci takový přestupek objeví, který by dnes někdo spáchal tím, že značky poruší, nebudou to řešit pokutou, ale domluvou,“ ujistil náměstek.

Náměstek českobudějovické primátorky Lubomír Bureš (ODS) ujistil, že i když má radnice na změnu jedinou noc, vše bez problémů zvládne. Do té doby značky v ulicích zůstanou a i nadále platí. „Soud rozhodl k 28. únoru, takže do té doby jsou značky platné,“ dodal Bureš.

Do původní podoby se částečně vrátí i systém parkování. „Vrací se parkování na severní straně náměstí, ale z důvodu, aby řidičům nevznikl v hlavě zmatek, že už si zvykli na jiný systém parkování, respektive hodiny, kdy platí a kdy ne, kde kdo může stát, tak uděláme to, že k 1. březnu uděláme přechodnou úpravu provozu, že parkování bude takové, jako je v tuto chvíli,“ dodal náměstek s tím, že pouze přibudou parkovací místa.

Vedení města má také v plánu, že další případné úpravy provozu v centru Budějovic nebo parkování bude konzultovat s odborníky tak, aby už k podobným problémům nedocházelo.

Pokus o změnu k lepšímu v Třebíči

Počty aut v historickém centru se pokusilo snížit i město Třebíč. Nyní zavádí nový parkovací systém, který má odradit řidiče od celodenního parkování v centru – to bude kromě jiného dražší. Ani tam se ale některé prvky nepodařilo do ulic nainstalovat včas.

„Ještě minulý rok vyšlo celodenní stání na některých parkovištích v centru města na třicet korun, od nového roku si řidiči za celý den stání připlatí až na čtyři sta korun. Výjimkou je parkoviště u autobusového nádraží, kde celodenní lístek přijde na 250 korun. Cílem radnice bylo uvolnit místo lidem, kteří si ve městě potřebují jen krátce něco zařídit,“ uvedla redaktorka ČT Kristýna Posekaná s tím, že první půlhodina na parkovištích je zdarma.

Mění se také vzhled parkovišť v Třebíči. Například na Komenského náměstí přibudou závory s kontrolou registračních značek aut a nový platební terminál. „Dělníci měli mít hotovo do neděle 5. února, už teď je ale jasné, že to nestihnou,“ dodala redaktorka. „Napadl sníh, byly mrazy, nedalo se kopat. Měli by to dokončit do 15. března,“ ujistila mluvčí města Irini Martakidisová.