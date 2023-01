Vrchní soud v Olomouci zastavil stíhání šéfa lihové mafie Březiny v kauze ovlivňování svědků

Vrchní soud o zastavení trestního stíhání rozhodl v neveřejném jednání v prosinci, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik. „Soud rozhodl, že se u těchto obžalovaných zastavuje trestní stíhání, neboť o těchto skutcích již bylo pravomocně rozhodnuto,“ uvedl.

Podle soudu bylo o této trestné činnosti rozhodnuto už v hlavní daňové větvi lihové mafie, kdy byli všichni tři obžalovaní odsouzeni za zkrácení daně a současně za účast na organizované zločinecké skupině.

Druhý z těchto trestných činů vrchní soud považuje za trestný čin trvající; ovlivňování svědků tak podle něj spadá do trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, o kterém už bylo pravomocně rozhodnuto v daňové větvi celé kauzy.

Žalobci se chtějí dovolat

Žalobci z VSZ v Olomouci s tímto závěrem nesouhlasí a chtějí podat dovolání. „Je pravda, že trestný čin účast na organizované zločinecké skupině je trvajícím trestným činem, ale máme za to, že tady jde o dva paralelně probíhající skutkové děje. Pokud by byl přijat závěr, že rozhodnutím byť jen o malé části trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině je rozhodnuto vše, znamenalo by to, že orgány činné v trestním řízení nebudou moci postihnout trestnou činnost v celém rozsahu,“ vysvětlil Šereda. Poukázal na to, že trestná činnost vychází zpravidla najevo postupně.