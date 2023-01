Ukrajinská firma vyrábí na Jesenicku. Chce pomoci snížit nezaměstnanost

Firma Vegetus v České Vsi založila dceřinou společnost, která nyní své výrobky na dřívější domácí trh exportuje. „Z Charkova jsme přivezli více než polovinu zařízení a strojů, abychom mohli co nejrychleji rozjet výrobu,“ řekl zakladatel a majitel společnosti Alexej Gonsky.

Po pěti měsících je firma zhruba na čtvrtině produkce svého původního závodu v Charkově. Výrobu nyní plánuje zvyšovat. „Máme zakázky ze všech zemí v Evropě,“ podotkl Gonsky.

Firma zaměstnává většinově ukrajinské pracovníky. „Některé jsme sem přivezli, jiní přijeli sami,“ uvedl. Mezi zaměstnanci jsou ale i Češi. „Osobně vidím potenciál pro další zvyšování zaměstnanosti v regionu Jesenicka,“ řekl Gonsky. Velký potenciál vidí i ve spolupráci ukrajinských a českých podnikatelů. „Je tady mnoho oblastí, kde se může rozvíjet,“ míní.

Vegetus zároveň pomáhá svým krajanům na Ukrajině – dvacet procent jejich produkce tam putuje jako humanitární pomoc.

Do České Vsi Gonsky přijel na pozvání svého kamaráda. „A my jsme si to tady oblíbili,“ vysvětlil důvod, proč si firma zvolila zrovna toto místo. Poděkoval české vládě, národu i lidem z Jesenicka za pomoc a přátelské přijetí.