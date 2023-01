Lišovský obchvat začne vznikat v únoru, z města odvede většinu aut

Nepříjemné to je pro řidiče i pro lišovské a štěpánovické obyvatele, protože budějovicko-třeboňská silnice je velmi vytížená. Podle výsledků posledního dopravního sčítání po ní Lišovem projíždí denně asi dvanáct tisíc vozidel po trase České Budějovice – Třeboň a ještě asi tři tisíce přijíždějí z krajského města a v Lišově odbočují na některou ze tří silnic II. a III. třídy, které ve městě začínají.

To vše by mělo odpadnout. Zasychají podpisy pod smlouvou, která byla tím posledním, co ještě chybělo, aby se mohl začít stavět lišovský obchvat. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl uvedl, že práce začnou 1. února.

Silnice I/34 sice dál zůstane dvoupruhová, ale na rozdíl od nynějška zmizí nepříjemná serpentina na konci čtyřpruhového úseku i další prudké zatáčky, trasa se vyhne obydleným oblastem a křižovatky před Lišovem i za Lišovem budou mimoúrovňové. Do Lišova budou kromě místních nadále zajíždět auta, která zde odbočují například směrem na Lomnici nad Lužnicí.