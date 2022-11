Večer se zavře průtah Litomyšlí, vznikne nad ním nová lávka. Tisíce aut pojedou přes náměstí

Silnice I/35 je velmi bolavým místem celého Česka, ale zejména obcí a měst, jimiž prochází. Provoz na ní je srovnatelný třeba s dálnicí D8 severně od Ústí nad Labem, ale jezdí se přímo pod okny místních obyvatel – až na výjimky vesměs chybějí obchvaty. Litomyšl má alespoň čtyřpruhový průtah, který se ale o víkendu uzavře. Uzavírka začne v pátek ve 22 hodin a skončí nejpozději v neděli v 10 hodin dopoledne, i když podle radnice by to mohlo být i dříve.

V posledních měsících vznikly u silnice mostní pilíře a opěra pro osazení ocelové lávky i přístupové schodiště, bezbariérová přístupová rampa ze směru od polikliniky a výtahová šachta na opačné straně. Nadchod by měla stavební firma předat městu 21. prosince. Původně měl být hotový do konce léta, vinou válečného konfliktu na Ukrajině a zdržení dodávky oceli se termín posunul o čtyři měsíce.

Kvůli výměně lávky si město vyžádalo uzavírku na I/35 již v březnu, kdy se snášela stará konstrukce. Nyní se již nad silnicí objeví nová. „Firma doufá, že to zvládne za sobotu a v neděli to nebude potřeba, jen si nechává rezervu kvůli počasí,“ uvedl vedoucí oddělení investic městského úřadu Pavel Kubeš.

Uzavření průtahu si vyžádala litomyšlská radnice, a to kvůli výměně lávky pod gymnáziem a poliklinikou. Bezbariérový mimoúrovňový přechod přes průtah město staví na místě starého z roku 1977, který nechalo zbourat. Odborníci konstatovali, že je ve špatném stavu, jeho oprava by stála desítky milionů korun.

Trápení s dopravou na I/35 tím ale v Litomyšli neustane. Ředitelství silnic a dálnic chystá na příští rok rekonstrukci úseku od autobusového nádraží po výjezd z města směrem na Svitavy. Provoz sice zůstane na silnici zachován, silničáři ale zavřou v každém směru jeden ze dvou jízdních pruhů.

Tranzitní dopravy se Litomyšl zbaví teprve po zprovoznění úseku dálnice D35, který poslouží jako obchvat. Ten se ale zatím nestaví, přípravu léta zdržovaly spory o vhodnou trasu a o pozemky. Silničáři doufají, že napřesrok získají stavební povolení, práce by chtěli zahájit v roce 2024. Půjde-li vše podle plánu, mohla by mít Litomyšl dálniční obchvat hotový za pět let.