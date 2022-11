Ropné látky zřejmě unikly do potoka v Popůvkách na Třebíčsku. Lidé si stěžují na zápach

Dva dny po úniku látky do potoka je v Popůvkách stále zápach evokující ropu nebo petrolej cítit. Drahomíra Fialová ve středu silný odér ucítila na verandě. „Moc to smrdělo, a to byl takový jiný smrad. Já nevím, co tam bylo puštěného,“ řekla.

„S největší pravděpodobností se jednalo o vodu, která byla z výplachu palivových nádrží a kde mohlo být vyšší procento ropných látek,“ vysvětlil velitel 22. základny vrtulníkového letectva Rudolf Straka.