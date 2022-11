Východ Ostravy znečišťují hlavně domkaři, zjistil výzkum

Výzkumníci se přímo ze škodlivin odebraných z ovzduší snaží zjistit, kdo tyto látky vypustil. Vzorky na Ostravsku odebírali rok. „Každý vzorek, když přijde do laboratoře, musí nejdříve projít váhovnou. Tam zjistíme, kolik se na filtrech zachytilo prachových částic. Následně vzorky postupují do laboratoře k jednotlivým analýzám na různých přístrojích,“ popsal koordinátor konceptu BORA z ostravské pobočky ČHMÚ Radim Seibert.

Ještě předtím, než vzorky přijdou do analýzy, musí projít úpravou. „Z prachu se například musí vyluhovat vodou rozpustitelný podíl. A teprve následně po dalších úpravách to vstupuje do přístrojů,“ řekl.

Na základě výstupů výzkumníci dokážou rozlišit různé typy zdrojů znečištění – domácnosti, dopravu či průmysl. „Každý zdroj znečišťování ovzduší má jinou skladbu emisí,“ vysvětlil Seibert. Důležité je podle něj sledovat i poměr. „Podle toho lze dokonce někdy i určit, jestli je to tvrdé, nebo měkké dřevo nebo jestli byla spalována tráva a podobně,“ dodal.