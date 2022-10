Tábor 2020, Společně pro Tábor a Piráti se domluvili na podmínkách koalice

„Velmi si vážím práce na přípravě nové koalice. Bylo to věcné a konkrétní a vzniklo tak vedení města neextremistické a nepopulistické,“ řekl Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Prvním místostarostou města bude Lenka Horejsková (Společně pro Tábor), dalšími místostarosty pak Martin Mareda (Piráti) a Radoslav Kacerovský (Tábor 2020). Koalice si rozdělila pozice v radě města v poměru 4:3:2. Za Tábor 2020 v ní kromě Pavlíka a Kacerovského budou zasedat František Korbel a Ivana Mizerová, za Společně pro Tábor dále Jiří Horecký a Martina Smětáková a za Piráty pak Václav Klecanda.

Vyroste parkovací dům a nová bytová čtvrť

„Kromě věcí spojených s dopady narůstajících cen energií bychom rádi řešili i řadu dalších věcí. Chceme udržet stabilní rozpočet, na jaře by měla začít stavba parkovacího domu na sídlišti Nad Lužnicí a velmi nám leží na srdci další příprava bytové čtvrti Dvorce,“ vyjmenoval starosta.

Dvorce vzniknou v místě bývalých Žižkových kasáren na ploše přibližně devíti hektarů. V nové čtvrti by mělo žít až 2 tisíce obyvatel. Zástavba bude mixem vil a domů, městských domů nebo bytových domů. Nová čtvrť má podle vedení města pomoci zastavit pokles počtu obyvatel Tábora. Na počátku 90. let minulého století ve městě žilo téměř třicet osm tisíc lidí. Nyní je to přibližně o pět tisíc méně, protože řada obyvatel si hledá bydlení v okolních vesnicích a satelitních městečkách.

Komunální volby v Táboře vyhrálo hnutí Tábor 2020, získalo devět mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO s osmi mandáty. Třetí kandidátka Společně – ODS a TOP 09 bude mít čtyři zastupitele. Čtvrtá Šance pro Tábor (ČSSD, KSČM) má čtyři mandáty, dva zastupitele budou mít Piráti.

Před čtyřmi lety koalici vytvořily Tábor 2020, Česká pirátská strana, Jinak! a ČSSD se 14 zastupiteli. Loni v březnu ale koalici opustilo hnutí Jinak! Město tak vedla menšinová aliance Tábor 2020, Piráti a ČSSD, které držely 11 mandátů. Ustavující zastupitelstvo po zářijových volbách se uskuteční 17. října.