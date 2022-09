Podezřelí vypovídali, nikdo nechtěl, aby to bylo na něm, vzpomněl šéf týmu, který vyšetřoval metanolovou aféru

Vznikl policejní vyšetřovací tým s názvem Metyl a do jeho čela se postavil tehdejší vedoucí zlínské kriminálky Martin Baláž – dnes ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta republiky. V září 2012 se právě podílel na vyšetřování krádeže nosorožčích rohů. „Dozvěděl jsem se, že se mám vrátit do Zlína, že tady umírají lidé na metanol,“ popsal počátky.

Kriminalisté pak vyslýchali mnoho lidí, kteří nebezpečné nápoje prodávali – a zřídka se setkali s mlčením. „To jsem za svého působení na kriminální policii málokdy zažil, že by se všichni lidi k tomu postavili tak pozitivně, vypovídali. Bylo to hlavně tím, že nikdo nechtěl, aby ten černý Petr zůstal na něm. Tíha následků, které v metanolové kauze byly, kolik lidí denně umíralo, byla tak velká, že ti lidé začali vypovídat a posouvat nás v řetězci dál k tomu, kdo to udělal,“ poukázal Baláž.

Kdo však zpočátku mlčel, byl Rudolf Fian. Ten spolu s Tomášem Křepelou podle pozdějšího rozsudku nebezpečnou směs ve skladu v Opavě namíchal a policie se na jeho stopu dostala přes maskovanou garáž na zlínském sídlišti Jižní Svahy.

„Byla tam garáž, která měla falešné dveře, za těmi se odehrávalo míchání. Osoba, která jela do té firmy do Opavy, si dovezla koncentrát. Na základě požadavků hospodských, večerek a dalších udělala zakázku a v míchárně na Jižních Svazích se to dělilo na různé alkoholy jako borovičková trest, zelená, rum a další podle poptávky,“ popsal někdejší šéf týmu Metyl.