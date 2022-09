Frýdek-Místek má další část obchvatu, město chce oživit centrum

„Jednoznačně přínosem je odvedení tranzitní dopravy, v tuto chvíli zejména v severojižním směru, ve směru od západu, od Olomouce, na jih do Beskyd. Je to první část komunikace, která odvede tranzitní dopravu z města Frýdek-Místek,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Frýdek-Místek na obchvat, který z města odvede tranzitní dopravu, čeká desítky let. Obchvat se už staví čtyři roky a má dvě etapy. Celý bude mít 8,5 kilometru a přijde na zhruba čtyři miliardy korun. Na jedné straně se napojí na dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a na druhé straně na dálnice D56 od Ostravy a D48 od Olomouce.

Dnes jsme zprovoznili první část obchvatu Frýdku-Místku. Obchvat bude napojen na dálnici D48 směrem od Příboru, končit bude prozatím na okružní křižovatce Frýdlantská. V plném profilu je zprovozněno také napojení dálnice D56 na nový obchvat.https://t.co/6zG7qSMCBN pic.twitter.com/YG2VcCzIwD — ŘSD (@RSD_oficialni) September 2, 2022

Další část získala povolení později

Letos Nejvyšší správní soud vyhověl stížnostem spolku Děti Země a vydal rozhodnutí, podle kterého stavební povolení pro části obchvatu nebyla pravomocná. ŘSD tak na konci června zprovoznilo jen první část první etapy obchvatu. Další část povolení znovu získala později.

I druhou etapu obchvatu, tedy úsek od kruhového objezdu ve Frýdlantské po napojení na dálnici D48 ve směru na Český Těšín, chce ŘSD alespoň v omezeném provozu otevřít ještě letos. Stavbu tam zkomplikoval i sesuv půdy.

„Věřím, že do konce roku to bude otevřené opravdu celé. Už nyní cítíme ve městě po otevření té první etapy, sice jenom ve dvou pruzích, určité vydechnutí. To, na co čekáme opravdu všichni, je spuštění celého obchvatu jako celku, protože až pojede obchvat komplet, tak si vydechne centrum,“ poznamenal frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Mátl řekl, že se stavbaři snaží urychlit práce tak, aby se druhá etapa obchvatu skutečně otevřela ještě letos. „Sice to nebude v plném profilu, ale i ten poloviční profil části úseku už odvede dopravu z Frýdku-Místku definitivně,“ konstatoval ředitel.