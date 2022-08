Silničáři opravili první část zvlněné dálnice D1 u Bohumína. Reklamace se táhnou přes deset let

ŘSD vyhrálo už 14 sporů o reklamace

Nerovnosti se na dálnici objevily hned po jejím dokončení před více než deseti lety. Ředitelství silnici a dálnic už vyhrálo od roku 2012 čtrnáct sporů o reklamace. „Na svém kontě máme více než tři sta padesát sedm milionů korun s tím, že na něm máme kromě peněz i práce, které byly na základě soudu provedeny. Ty práce, které tady byly v rámci reklamace provedeny, odhadujeme na více než sto milionů korun,“ spočítal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Technicky nevyhovují na D1 u Ostravy ještě dva úseky. Jejich oprava, co se rozsahu prací týče, bude ještě mnohem náročnější. „Na těch dalších úsecích máme vysoké násypy až šestnáct metrů. To znamená že bude nutné odtěžit celou výšku toho násypu,“ řekl Hlavatý.

Soud by měl rozhodnout v posledních dvou sporech do začátku příštího roku. Do jednoho, maximálně do dvou let, by tak mohli řidiči kolem Ostravy projíždět po rovné dálnici.