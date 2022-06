Motoristé mohou projet po první části obchvatu Frýdku-Místku. Celý by se měl otevřít do konce roku

Frýdek-Místek na obchvat čeká desítky let. V současnosti jde o jednu z nejdůležitějších dopravních staveb v Moravskoslezském kraji, má z města odvést tranzitní dopravu. „I když nejde o spouštění celého obchvatu, ta první část ulehčí už velké části města, tranzitu Ostrava–Beskydy a zpět. Takže ulice Beskydská, Frýdlantská, sídliště Riviéra si částečně oddechnou. My samozřejmě jako město čekáme a těšíme se na to plné spuštění, které by mělo nastat do konce roku,“ řekl frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Obchvat se od roku 2018 staví na dvě etapy. Nejvyšší správní soud ale letos vyhověl stížnostem spolku Děti Země a vydal rozhodnutí, podle kterého stavební povolení pro některé části stavby nebyla pravomocná.