Na hlavním tahu Přerovem je kvůli stavbě okružní křižovatky omezen provoz. Řidiči musí počítat se zdržením

Podle posledního sčítání projede hlavním tahem z Olomouce do Zlína na dvacet tisíc aut denně včetně těch nákladních. Kolony tam nejsou ničím výjimečným, přesto je teď situace ještě horší. Kvůli výstavbě pětiramenného rondelu.

Dělníci rozšířili práce více do vozovky, zrušili původní chodník. „Pro další postup stavby bylo nutné rozšířit práce více do vozovky, a tím došlo k zabrání jednoho jízdního pruhu. Proto, aby mohl být zachován provoz v režimu 1 + 1, je využita část chodníku, kde vznikl provizorní jízdní pruh,“ vysvětlil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Po skončení tohoto omezení, tedy od 8. června, se doprava vrátí do původního režimu.

Omezení je lepší než svedení dopravy do centra

Od začátku stavby rondelu, který je součástí průtahu Přerova, nechtěli zástupci města přivést dopravu do centra. Reálně by totiž hrozilo, že by vozidla ve směru Zlín–Olomouc jezdila přes ulice 9. května, bří Hovůrkových, 17. listopadu, Komenského, Palackého a Velkou Dlážku nebo přes Dvořákovu ulici a Kozlovice. „To by způsobilo dopravní kolaps a tomu jsme chtěli zabránit. Podařilo se nám přesvědčit investora, že je toto krátkodobé omezení lepší řešení nežli pustit vozidla do centra na dlouhých pět měsíců,“ řekl radní pro dopravu.