Graubnerova nástupce zatím olomoucké arcibiskupství nezná. Je čas, říká pomocný biskup Basler

Basler uvedl, že na olomouckém arcibiskupství se už od úterý tušilo, že novým pražským arcibiskupem by mohl být právě Graubner. Řekl ale, že to bylo pro všechny jeho spolupracovníky velkým překvapením. „Je to jednak kvůli jeho věku, protože příští rok dosáhne 75 let, a tedy měl by podávat abdikaci na svou pozici. I jeho zdraví bylo velmi ohroženo za doby covidu, tak jsme si mysleli, že něco takového nám v uvozovkách nehrozí,“ sdělil v ČT.

Arcibiskup Jan Graubner prodělal velmi těžký průběh onemocnění covid-19 a skončil na plicní ventilaci. Basler řekl, že Graubnerův stav je dnes už velmi dobrý. „Podle lékařů na jeho plicích nejsou žádné negativní známky, psychicky se cítí velmi dobře. Z toho jsme měli obrovskou radost, že se mohl vrátit do své služby v plné síle, nicméně teď je nám to (jmenování do funkce pražského arcibiskupa) trochu líto,“ přiznal.