Nedokážete si představit, co dělá s lidmi pobyt v krytu, válka je hrozná věc, vzpomíná Ivo Rotter

Otec Iva Rottera Felix měl v Rožnově pod Radhoštěm lékařskou praxi, byl aktivní v řadě spolků, všestranným sportovcem a Sokolem. Finančně podporoval umělce a byl spoluzakladatelem valašského skanzenu. Šťastný život rodiny změnila druhá světová válka.

„Otce zatkli poprvé jako rukojmí, pak byl zatčen znovu v únoru 1940, byl odsunut do Uherského Hradiště a později do Kounicových kolejí. Nám vybrali byt. Přišlo gestapo. Otec byl nimrod, měl nějaké zbraně, ty si vzali, rádio si odnesli. My jsme měli rádio s gramofonem, to něco bylo,“ vzpomíná Ivo, kterému bylo tenkrát deset let.

V roce 1943 deportovali otce, už se žlutou hvězdou na kabátě, do Osvětimi. Zemřel v pobočném táboře Sosnovec. Rodině po něm zbyl jen balíček s oblečením a učebnice angličtiny, kde pod vazbou našli vzkaz: „Nejdražší, nikdy nevěřte, že jsem svůj život sám ukončil. Takového činu bych nebyl schopen a hnusí se mi. Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Všechen můj život patří Vám a jen Vám,“ čte Ivo Rotter.

V koncentračních táborech zahynula většina Ivových příbuzných z otcovy strany. Přežila jen babička a jedna z tatínkových sester.