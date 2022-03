Pomoci zadržet vodu v krajině má v Kojetíně nový biotop. Zemědělské sucho už trápí většinu Česka

Desetihektarová soustava tůní, kanálů a zaplavovaných luk vznikla v místě bývalého mokřadu na okraji města poblíž řeky Moravy. „Dokonce tady je možné i jeden hektar zaplavit úplně jednoduchým opatřením, že se přizvedne voda o deset centimetrů, tak můžeme v jarním období napodobit přírodní záplavu a to potřebují různé skupiny ptáků, jako jsou třeba bahňáci, brodiví ptáci. To je přesně prostředí pro ně,“ řekl odborný garant projektu z Agentury ochrany přírody a krajiny Jan Koutný.

Součástí biotopu se během jara stane i naučná stezka. Projekt vyšel zhruba na třicet milionů korun, kompletně ho pokryly evropské dotace. Lokalita by měla sloužit i jako částečná protipovodňová ochrana. „Kojetín je pravidelně zaplavován, takže my si myslíme, že nám to pomůže. Ale na druhou stranu bych tento význam až tak nepřeceňoval. Množství vody, které pojme tento biotop, není nic rozhodujícího, ale každopádně to pomůže,“ vysvětlil starosta Kojetína Leoš Ptáček (nestr.).

Týdny už nepršelo ani nesněžilo

Podle údajů, které zveřejnili vědci na webu Intersucho, území Česka už z osmdesáti pěti procent zasáhlo zemědělské sucho. Řadu týdnů totiž na většině území nepršelo ani nesněžilo, výjimkou jsou hory. Nasycení půdy je ještě na většině území poměrně dobré, ale zásoba vody je na mnoha místech výrazně nižší, než je pro tuto dobu obvyklé. Nedoplňují se totiž zásoby z tajícího sněhu, který už v nížinách a středních polohách několik týdnů není. Vysušování v minulých dnech pomáhal i vítr.

Mezi místa, kde je aktuálně nejméně vody proti dlouhodobému průměru, patří střední Polabí, Pomoraví v Olomouckém kraji, dolní Poohří a také část jižních Čech v širším okolí Lužnice. Naopak proti průměru je zatím vodou dostatečně zásobená půda především ve velké části jižní Moravy.