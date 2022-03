Pamětní deska v Plzni připomíná židovskou dívku Kohnovou. Její deník schovávala prateta

Letos v lednu to bylo osmdesát let od doby, kdy z Plzně ve třech transportech označených R, S a T odjelo přes 2600 židovských mužů, žen a dětí. Konce války se z nich dožilo jen málo přes dvě stě. Kohnovi odjeli do Terezína 22. ledna 1942 transportem S. Věra dostala číslo 519. Poslední zmínka o tom, že jsou Věra a její příbuzní naživu, je z 11. března 1942, kdy z Terezína pokračovali do ghetta v polské Izbici. Tam byla celá rodina zřejmě záhy po příjezdu popravena.

Potřebných 70 tisíc korun na bronzovou pamětní desku chtěl spolek W21 vybrat v kampani na internetovém dárcovském portále. „Podařilo se nám vybrat peníze ještě před skončením kampaně nakonec se vybralo přes 79 tisíc korun, přispělo kolem 120 lidí. Přispělo i město Plzeň a centrální obvod,“ řekla předsedkyně spolku W21 Jana Poncarová.

Svědectví válečné každodennosti

Deska od plzeňského umělce Jana Vlčka znázorňuje dívku s deníkem. Dívka nemá patrné rysy tváře, protože se podle Poncarové nedochovala žádná fotografie prokazatelně zobrazující Věru Kohnovou. „Víme jen, že nosila dva culíky, protože tak o sobě psala v deníku,“ řekla. Na desce jsou také roky dívčina narození a úmrtí a letopočty 1941 a 1942, kdy deník psala.

„Já myslím, že pro Věrku bylo psaní deníku svým způsobem možná i terapií. Na svůj věk byla velmi vnímavá a vyspělá, asi k tomu přispěla i doba, ve které žila. V deníku zachycuje svědectví každodennosti. Toho, co se dělo kolem ní. A je tam vidět proměna možná ještě bezstarostného děvčete k dívce, která pomáhá připravovat lidi na transporty, pomáhá starším lidem balit kufry a podobně,“ popsala Poncarová.