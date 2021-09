Deník Anny Frankové - symbol tragického osudu Židů

Skrývala se v domě se svými rodiči a sestrou

Anna Franková se s rodiči a sestrou během války skrývala v domě na amsterodamské ulici Prinsengracht. „Zaměstnanci otce Anny Frankové jim pomáhali se ukrývat. Jedná se o deník, který zachycuje dospívání mladé dívky. Deník není ani tak židovský, spíše ukazuje celkové utrpení druhé světové války,“ podotkl Michal Frankl, vedoucí oddělení pro dějiny Šoa z Židovského muzea v Praze. V roce 1944 byl jejich úkryt prozrazen a všichni byli posláni do koncentráků. Anna zemřela v roce 1945 na tyfus v Bergen-Belsenu. Její deníky v bytě objevila jedna přítelkyně její rodiny. V muzeu byl dosud vystavován jen jeden z jejích tří deníků. Teď bude pro všechny tři a pro další písemnou pozůstalost zvlášť upraven jeden sál muzea. Dům Frankové navštíví ročně kolem 800 000 lidí.

Autenticita Deníku Anny Frankové je někdy zpochybňována některými popírači holokaustu. Například britský historik David Irving označil deník v sedmdesátých letech za podvrh vyrobený až dodatečně, po válce, Anniným otcem. Expertíza ale pravost deníku potvrdila. Existuje i několik následovnic Anne Frankové. Například v roce 2006 vyšel Deník české dívky Věry Kohnové, jež je někdy představována jako „česká Anne Franková“. Tehdy dvanáctiletá židovská dívka z Plzně si psala deník od prázdnin 1941 do ledna 1942 - do odjezdu transportu plzeňských Židů do Terezína a poté do tábora v polském městě Izbica, z něhož se nikdo z rodiny nevrátil.