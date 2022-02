Policisté rozprášili gang, který do věznice Valdice pašoval drogy. Skupina je posílala i poštou

Policie v těchto dnech rozprášila organizovaný gang, který podle ní pašoval do věznice Valdice na Jičínsku drogy a zneužitelná léčiva. Hlavou skupiny byli dva muži ve výkonu trestu, kteří mezi ostatní vězně drogy dál rozšiřovali. Skupinu tří žen a tří mužů policisté obvinili. Kriminalisté na případu spolupracovali s vězeňskou službou, informovali zástupci policie. V případě odsouzení obviněným hrozí od dvou do deseti let vězení.