V Plzni vyrostla moderní hala pro opravu pro vlaků. Vejdou se do ní větší soupravy, výhodou je i automatika

České dráhy (ČD) v Plzni otevřely novou halu pro opravy vlaků. Národní dopravce tím reaguje na rostoucí počet nových souprav v regionu a potřebu najít pro ně lepší zázemí. Pro železničáře to bude znamenat například to, že nebudou muset vlaky rozpojovat, aby se do haly vešly. V minulosti se totiž stávalo, že vlaky, které není možné rozpojit, museli pracovníci drah opravovat venku, a to za jakéhokoli počasí. Nová opravárenská hala přišla na 200 milionů.