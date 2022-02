Dům kultury v Ostravě čeká kvůli přestavbě útlum činnosti. Většina zaměstnanců dostane výpověď

Projekt podporuje ministerstvo

Celý dům se pak bude muset ke konci roku vyklidit. Část vybavení domu se společně s Janáčkovou filharmonií přesune do kina Vesmír. Pro zbytek vedení ještě hledá vhodné skladové prostory. Stavební práce by podle města měly začít už tento rok, rekonstrukce vnitřních prostor pak začátkem toho příštího.

„Stát bude financovat šest set milionů korun, pan primátor Macura jednal v minulém měsíci jak s ministrem Stanjurou tak s panem ministrem Baxou, kteří mu potvrdili, že chtějí tento projekt podpořit a že v průběhu tohoto roku budeme hledat konkrétní formy, jak projekt financovat,“ řekla Bajgarová.

„Ministerstvo kultury projekt podporuje, je si vědomo jeho důležitosti a také aktuální situace státního rozpočtu,“ potvrdila mluvčí ministerstva kultury Jana Malíková.

Celkově by přestavba měla vyjít na víc než dvě a půl miliardy korun. Činnost ostravské instituce zůstane omezená až do jejího konce, a to i v případě, že by se harmonogram rekonstrukce zpozdil.