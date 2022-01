Oprava Libeňského mostu začne už letos. Nejdřív ale dělníci postaví provizorní lávku

Podoba mostu se nezmění, oprava potrvá asi pět let. „Nehovoříme pouze o rekonstrukci části mostu (přes řeku), ale hovoříme zde o kompletní proměně komunikace Libeňský most od Holešovic až po Palmovku, což je 1200 metrů. Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty,“ uvedl Scheinherr. TSK a město zvolily metodu, kdy jedna firma dodá projekt a zároveň práce provede. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován.

Konsorcium vedené společností Metrostav TBR opraví a přestaví celé soumostí od křižovatky s Dělnickou a Jankovcovou ulicí po Palmovku a pracovat bude i na obnovení zasypaného vltavského ramene. Vybuduje cyklostezky nebo bezbariérový přístup na most z Rohanského ostrova, který se v budoucnu promění v odpočinkovou oblast.

Vystavěn bude také takzvaný proplachovací kanál a protipovodňová opatření. Dalšími členy sdružení jsou mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP, uvedl ve čtvrtek web HN.cz.

Nejdřív se musí postavit provizorní lávka

Práce mají začít v následujících měsících. „Musíme to nejdříve vyprojektovat, požádat o povolení a až potom můžeme začít něco realizovat. Předpokládáme, že během letošního roku by se nám mohlo podařit dostat povolení na výstavbu provizorní lávky,“ řekl Gothard. Stavba lávky by měla začít na přelomu srpna a září a hotova bude do konce letošního roku. Poté na ni firma přeloží inženýrské sítě, které vedou starým mostem.

Dělníci budou muset opravit i základy a pilíře mostu. „Dojde k částečným úpravám, dostaví se některé části, které nyní nevypadají jako most. Část hlavních oblouků (přes Vltavu) zůstane stejná, jak vypadá dnes. Jde o to, že most bude mít větší únosnost a tramvaje se budou moci potkávat,“ řekl Gothard. Společnost se bude snažit co nejvíce přiblížit podobě mostu z roku 1928. Životnost má být minimálně 60 až 80 let.