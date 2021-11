Frekventovaná silnice z Janovic do Nýrska je opravená. Práce stály osmdesát milionů

„Samozřejmě nám to zlepšení dopravy přinese. Otázkou je, když řidiči uvidí takhle širokou pěknou silnici, tak aby je to nesvádělo a nebyly tam častější dopravní nehody, protože toho křížení s místními komunikacemi je tam poměrně dost,“ řekl Rubáš.

Právě u této továrny často docházelo k nehodám. „Když se vyjíždělo ze zóny a zasvítilo slunce od západu a už bylo nízko, tak jste neviděli, kdo tam jede, a vzhledem k tomu, že je silnice z kopce, tak tam to auto bylo hned,“ řekl starosta pětitisícového Nýrska Miloslav Rubáš (Volba pro Nýrsko). Silnice byla podle něj několikrát opravovaná, ale pouze nástřiky a na to nasypaným štěrkem.

Kruhový objezd, který křižuje další velmi frekventovanou silnici druhé třídy na Strážov, zpomalí auta, která do Janovic přijíždějí po opravené silnici, a zvýší tak bezpečnost. Dále u továrny Novares vznikl odbočovací pruh ve směru od Janovic doleva do průmyslové zóny a také výjezd z areálu bude bezpečnější.

Provoz na silnici z Klatov do Nýrska podle starosty Janovic Michala Linharta (Janovicko –⁠ SNK) v posledních letech výrazně narostl. „Silnice byla v žalostném stavu, byly tam vyježděné koleje, výmoly, špatné krajnice, pro řidiče to byla strašně nepříjemná cesta,“ řekl.

Podle starosty Nýrska by bylo dobré snížit v místě křížení, podobně jako je to v Německu, rychlost na 70 kilometrů za hodinu. „To by docela pomohlo, protože ten nárůst dopravy je obrovský. Výrobní firmy se postupně vrátily do běžného provozu a jezdí tam hodně nákladních vozů,“ uvedl.

Při rekonstrukci stavebníci kompletně vyměnili asfaltové vrstvy, součástí byla i oprava mostů přes Petrovický potok a hlavní železniční trať na Šumavu. Práce omezily provoz na silnici, místy se jezdilo v jednom pruhu.