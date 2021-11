Řidičům se otevřel opravený tříkilometrový úsek dálnice D5 u Rokycan

Jde o úsek mezi kilometry 67,33 až 64,35. „Kromě rekonstrukce povrchu vozovky a středního dělicího pásu se tam opravil most na trase, dešťová kanalizace, oplocení, prostupy k hláskám SOS a ochrany optických tras a kabelového vedení,“ řekl Koloušek.

Během opravy byl od 6. září uzavřen nájezd na dálnici D5 u Ejpovic (EXIT 67) ve směru na Prahu. Řidiči mířící do středních Čech nebo Prahy museli najíždět na D5 buď v Černicích (EXIT 76), nebo v Rokycanech (EXIT 61).

Od minulého víkendu mohou motoristé, kteří přijíždějí od Prahy do Plzně po přivaděči z dálnice D5, opět využívat opravenou silnici od odbočky na Kyšice až k ústřednímu hřbitovu. ŘSD tam téměř čtyři měsíce opravovalo 3,2 kilometru vozovky za více než 44 milionů korun, řidiči tam mají opět k dispozici po dvou pruzích do Plzně i na Prahu. Mohou už také odbočovat od Obchodního centra Rokycanská směrem do centra Plzně.