Baxa skončí jako primátor Plzně, pokud se stane ministrem kultury v nové vládě

V radě města je za ODS ještě technický náměstek Pavel Šindelář a radní David Šlouf, odpovědný za oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem. V zastupitelstvu města má ODS 13 zástupců, mezi jinými například senátora a dlouholetého starostu druhého městského obvodu Lumíra Aschenbrennera či primátora Plzně v letech 1998 až 2005 a někdejšího místopředsedu Senátu Jiřího Šnebergera.

ODS je v Plzni nejúspěšnější stranou. Na vedení města se podílí déle než 20 let, primátora měla nepřetržitě kromě jednoho čtyřletého volebního období od roku 1994.

Baxa jako výhoda pro plzeňskou kulturu?

Pokud by se Baxa stal ministrem kultury, do jeho gesce by spadala mimo jiné i stavba nové budovy Západočeské galerie v centru Plzně. ODS v reprezentaci Plzeňského kraje, který je zřizovatelem galerie, o stavbu nové budovy dlouhodobě usiluje. Západočeská galerie totiž spravuje sbírku zhruba třinácti tisíc výtvarných děl od středověku po současnost v hodnotě kolem 1,5 miliardy korun.