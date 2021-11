Gymnázium v Litovli si připomnělo úmrtí svého absolventa Jana Opletala zastřeleného nacisty

Opletalovo gymnázium slaví 120 let

Opletalovo gymnázium v Litovli si letos připomíná sto dvacet let od založení. Připravilo výstavu fotografií ze života školy a maturitních stužek, také almanach a dny otevřených dveří, které potrvají od čtvrtka do soboty. „Pozvali jsem všechny naše absolventy, aby si přišli školu prohlédnout a podívali se, co vše se od dob jejich studia změnilo. Měli jsme původně nachystány i dva koncerty, ty jsme ale kvůli zhoršené epidemické situaci museli zrušit. Nicméně program oslav zůstává stejný, škola bude otevřená a mohou se všichni přijít podívat,“ řekl ředitel litovelského gymnázia Radim Lindner.

Česká střední škola byla v Litovli otevřena ve školním roce 1901/1902. Novorenesanční budova gymnázia, která byla postavena podle návrhu profesora brněnské techniky Josefa Bertla, byla vysvěcena a předána k užívání v září září 1904. Od roku 1991 je budova gymnázia v Litovli chráněna jako kulturní památka.