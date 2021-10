Velitele československých pilotů RAF Janouška připomíná nová pamětní deska

Janouška čekala perzekuce a vězení

Karla Janouška po návratu z Anglie do poválečného Československa čekal těžký osud. Stejně jako další letci působící v RAF čelil perzekuci komunistického režimu a na dlouhá léta skončil ve vězení. Komunisté mu zabavili majetek a vyměřili mu velmi nízký důchod, ještě po sedmdesátce proto musel pracovat.

Vzpomenout na něj přišla i praneteř Mahulena Křenková. Potkávala ho v Malé Štěpánské u své babičky, sestry Janouškovy manželky, která ho po komunistickém věznění ubytovala. „Moje vzpomínky jsou dětské, ale nesmírně si ho pamatuju, musel ze sebe zářit nějakou sílu, protože si pamatuju jeho osobnost, jak se pořád smál,“ řekla.

Poznamenala, že si nepamatuje, že by byl i přes komunistickou represi zlomený. „Nevím, jestli si to někdo dovede představit, být absolutně na vrcholu a pak úplně, ale úplně na dně. Vůbec nechápu, jak to mohl komunistický režim dopustit, když za naši zemi ve válce bojovali a oni je pak zavřeli a mučili,“ podotkla.