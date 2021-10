Metro by mělo být veřejným prostorem pro kulturu a umění, říká architektka Anna Švarc

Veřejný prostor by podle hlavní architektky pražského metra Anny Švarc neměl být vnímán pouze z perspektivy technicistního řešení. „Kdysi to tady bývalo, teď už to tolik nezní, nicméně ten návrat do představy, že ulice má svoje kvality, tak platí i pro metro,“ řekla. Metro by podle ní mělo být i veřejným prostorem, místem pro architekturu, umění, kulturu.

„Ten podzemní svět, prostor, který je tolik kultovní a obdivovaný, není jenom v samotné cestě nebo v nějakém zážitku dopravy, ale v jisté nadsázce tím, co reflektuje seshora, jak se svět nahoře prolíná do světa dole,“ vysvětlila architektka.

Co nejjednodušší a nejčistší metro D

Už několik let probíhají diskuse o tom, jestli a kdy bude metro D. Pro architekty, urbanisty a designéry je obrovská výzva postavit a výtvarně vyřešit celou novou trasu. Metro D by mělo podle Anny Švarc být jistou galerií nebo jakýmsi vyčištěným prostorem, do kterého vstoupí umění a dá mu charakter. „To znamená co nejčistší, co nejjednodušší s tím výtvarným dílem,“ poznamenala.