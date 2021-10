Lobbista Martin Dědic má jít do vězení na osm let. Přijde zřejmě i o majetek

Podle soudu Dědic využíval kontakty s vysoce postavenými politiky moravskoslezské ČSSD, například s náměstkyní ostravského primátora Simonou Piperkovou či hejtmanem Miroslavem Novákem. „Získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách,“ uvedl soudce.

Čtyři roky má ve vězení strávit Břetislav Pavelek ze společnosti Martek Medical (dnes Perfect Distribution). Právě ta získala zakázky ostravské městské nemocnice. Jaroslav Křemen z vedení společnosti Pragoimex, která dodávala do Ostravy tramvaje, dostal podmíněný trest vězení 30 měsíců s odkladem na pět let. Navíc má zaplatit tři miliony korun a deset let nesmí působit ve statutárních orgánech obchodních společností.