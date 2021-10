Začal soud s magazínem Legalizace a jeho šéfredaktorem. Podle obžaloby šířil toxikomanii

„Nepsal jsem texty, které by nabádaly k páchání trestné činnosti. Stejně tak jsem nedistribuoval nic, co by mohlo být jako protiprávní zboží, všechno je to volně dostupné,“ řekl Veverka. K jednání dorazil v saku a tričku s nápisem „Osvěta není zločin“.

Uvedl, že je stíhán za poskytování informací, za osvětu na poli protidrogové problematiky a ve věcech konopí. „Po deseti letech mé práce se ukázalo, že údajně páchám protiprávní činnost. Myslím, že s ohledem na komplexnost časopisu a záběr informací, a do jaké míry je to odborné periodikum, ač populárně psané, tak pokrývá poměrně širokou paletu odborných textů, považuji to za trošku unáhlený soud,“ řekl Veverka.

Kvůli pandemické situaci byl počet lidí v soudní síni omezený. Dovnitř šla kromě účastníků jednání asi desítka lidí, převážně se jednalo o novináře.

Dvě stovky protiprávních skutků

Čtení obžaloby zabralo více než hodinu. Policie zkoumala 60 čísel časopisu z let 2010 až 2020 a podle obžaloby tam našla více než 200 protiprávních skutků. Státní zástupce v obžalobě vyjmenoval všechny články, které podle něj porušovaly zákon. Šlo například o recepty na jídla s obsahem konopí a další texty, které podle obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj.