Po vydatném dešti stouply hladiny řek v Beskydech. Na druhém stupni je Olše nebo Čeladenka

„Hladiny tam ještě jdou částečně nahoru a ještě stále prší. Nicméně srážky by měly během dopoledne ustávat, potom už by nemělo pršet, takže předpokládáme, že se to bude zklidňovat,“ řekl Zdráhal.

„(Olše v Českém Těšíně) nyní stoupla až na 390 centimetrů, což znamená, že hladinu dělí pouze deset centimetrů od vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity,“ uvedl redaktor ČT Jiří Šíma. Řekl také, že skončilo jednání povodňové komise města, kde se hovořilo o tom, že třetího stupně Olše zřejmě nedosáhne.



#pocasi V úterý 31.8. v týlu tlakové níže proudil na naše území chladný a vlhký vzduch a zejména na návětřích hor na severu a severovýchodě spadlo nejvíce srážek. V Beskydech to bylo za 24h až 120 mm. Tyto srážky zvedly hladiny řek na 1.SPA, ojediněle i 2.SPA. pic.twitter.com/qLuFG1eMeF — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 1, 2021

První stupeň povodňové aktivity je nyní například na Mohelnici v Raškovicích, na Skalce v Morávce a na Olši v Jablunkově nebo Dětmarovicích.

Povodí Odry teď v přehradách doplňuje uvolněné zásobní prostory a případně částečně i retenční, tedy ochranné prostory. „Až to doplníme a situace se trošku zklidní, budeme zaplněné retenční prostory vypouštět,“ řekl Zdráhal.