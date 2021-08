Na D1 u Humpolce směrem na Prahu jsou opět kolony. Dopravu komplikuje změna značení

„Posílili jsme kapacity a snažíme se organizovat i v tom špatném počasí tu práci tak, abychom ještě dneska asi v pozdních večerních hodninách stejně zprovoznili směr na Prahu dvěma jízdními pruhy,“ řekl v úterý mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Mluvčí dodal, že podle harmonogramu by omezení směrem na Prahu mělo skončit do středečních 14:00. Řidičům také poděkoval za trpělivost. „Stavíme úplně novou dálnici na pozemku té původní, a to za plného provozu. Bohužel v dopravě se to občas projeví,“ řekl.

Opravy skoro devítikilometrového úseku D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem přecházejí do poslední etapy. Kvůli změně vedení dopravy je potřeba přestavět středová mobilní svodidla a dopravní značení.

Celá D1 má být opravená v říjnu

Dálnici mezi Humpolcem a Koberovicemi opravuje firma Eurovia CS. Jde o zakázku za více než miliardu korun. Podle údajů na webu ŘSD by měla být opravená část dálnice zprovozněná v září.

Rekonstrukce mezi Mirošovicemi a Kývalkou u Brna začala v roce 2013. Stavbaři ještě pracují na třech úsecích. Celá D1 by měla být plně průjezdná počátkem letošního října.