Firmám na Ostravsku chybějí zaměstnanci. Některé jdou cestou náborových příspěvků

„U různých profesí se tento bonus pohybuje v rozmezí od deseti do padesáti tisíc korun. Příspěvek se ale nevyplácí jednorázově, nýbrž se rozpouští po částech, po dosažení určitých milníků, například po uplynutí zkušební doby, po půl roce, po roce. Nejenom u uvedených profesí začínají brát kandidáti nástupní bonus v podstatě jako standard,“ uvedla Poláčková.

„Od počátku května do konce července jsme přijali více než 170 nových pracovníků, nicméně stále potřebujeme obsadit několik desítek pracovních míst ve výrobě. Hledáme například hutníky, valcíře kovů, koksaře, jeřábníky, zámečníky, elektrikáře, montéry a obráběče kovů,“ řekla mluvčí Liberty Barbora Černá Dvořáková. Společnost tak zvýšila příspěvek pracovníkům za doporučení nové síly z pěti na sedm tisíc.

Společnost Ostravské komunikace nedávno dokonce příspěvek zvýšila z 30 na 45 tisíc korun. Dvacet tisíc ale může získat i zaměstnanec, který nového kolegu přivede. „Náborové příspěvky se vyplácí ve dvou až třech splátkách, které jsou vázány na to, že se nově příchozí zaměstnanec zapracuje a osvědčí. Společnost sází i na 13. a 14. platy, pětitýdenní dovolenou a systém benefitů,“ řekla mluvčí Eva Kijonková.

Zaměstnanost je vysoká, není koho doporučit

Peníze zaměstnancům za doporučení nového pracovníka nabízí také bílovecký výrobce doplňků stravy a doplňkových krmiv mcePharma, a to tři až pět tisíc korun. „Zaměstnanost je ale v této chvíli asi tak vysoká, že ani nikdo nedokáže doporučit nikoho, kdo by byl volný, a když už je volný, tak nemá potřebnou kvalifikaci nebo zkušenosti,“ řekla výkonná ředitelka společnosti Andrea Doležalová.

McePharma buduje ve Fulneku-Stachovicích nový komplex pro vývoj, výrobu a distribuci téměř za 250 milionů korun. Během tří let v něm chce zaměstnat až 150 lidí. Sehnat je bude podle ředitelky těžké. „Spousta lidí se přihlásí, domluvíme se na nástupu, oni podepíšou pracovní smlouvu, a deset hodin před nástupem do práce napíšou, že si to rozmysleli,“ popsala.