Nezaměstnanost v červenci zůstala na 3,7 procenta, o práci se ucházelo méně lidí

Ke konci července nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím úřadů práce celkem 358 152 volných pracovních míst, což bylo o 2540 víc než v červnu a o 23 869 míst víc než před rokem.

Zaměstnavatelé mají zájem zejména o pracovníky v dělnických profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví i v sezonních činnostech, hlavně ve stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství či živočišné a potravinářské výrobě. „V některých regionech už také téměř naplno fungují obory jako je pohostinství, služby či doprava. Tedy obory, ve kterých došlo v uplynulých měsících ke značným hospodářským ztrátám,“ poznamenal Úřad vlády ČR.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče tak lze narozdíl od loňského vývoje v létě, kdy míra nezaměstnanosti pod vlivem dozvuků první vlny pandemie a souvisejícího propadu ekonomické aktivity mírně rostla, pro letošní podzim očekávat spíše její mírný pokles. „Do oblasti 3,5 procenta a možná i ještě níže,“ přiblížil.

Zlepšující se situace na trhu práce by se pak měla podle něj pozitivně promítnout do spotřeby domácností. „Ta by měla být jedním z klíčových tahounů růstu české ekonomiky v letošním roce,“ doplnil.

Nejvíce lidí bez práce má Ústecký a Moravskoslezský kraj

I letošní první prázdninový měsíc byly patrné regionální rozdíly. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob vykázaly Ústecký a Moravskoslezský kraj, shodně 5,5 procenta, následoval Karlovarský kraj s pětiprocentní nezaměstnaností. Tyto tři regiony postižené útlumem těžby uhlí a s vysokým počtem sociálně vyloučených lokalit měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v červenci loňského roku, což podle Úřadu práce ČR odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci.

Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji, a to 2,3 procenta. Meziročně se situace nejvíce změnila v Plzeňském a v Pardubickém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob oproti červenci 2020 poklesl o 0,4 procentního bodu na 2,9 procenta, respektive 2,3 procenta.

Z okresů mělo nejnižší nezaměstnanost Pelhřimovsko a Rychnovsko, konkrétně 1,7 procenta, v okresech Praha-východ, Jičín a Jindřichův Hradec byla o desetinu procentního bodu vyšší. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal okres Karviná, a to devět procent, následuje Most se 7,1 procenta a Ostrava-město, kde podíl nezaměstnaných činil 6,7 procenta.

Během července se na úřadech práce nově zaevidovalo 31 471 lidí, meziměsíčně o 3008 více, ve srovnání s minulým rokem to bylo o 12 423 uchazečů méně. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4238) a Středočeský kraj (3855), nejméně kraj Karlovarský (923).