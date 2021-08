V Česku ubylo sýčků obecných, kvůli chladnému jaru jim chybí přirozená potrava

Stabilizovat populaci se snaží právě i záchranná stanice. Například pár sýčků, který je v expozici v Bartošovicích, měl letos čtyři mláďata. „Je to takový dlouhodobý program, kdy odchováváme mláďata, která potom připravujeme na vypuštění, sledujeme je v přírodě, zajišťujeme pro ně budky a podobně,“ popsal zoolog.

„Jde o nedostatek jejich hlavní potravy, čili hrabošů. Ptáci na to reagují tím, že mají méně mláďat, některé páry vůbec nazahnízdí, takže ten úbytek je pozorovatelný,“ uvedl pro ČT Kašinský.

Pro sýčky je po vypuštění do volné přírody velmi důležité, aby měli dostatek potravy. „To možná bude rozhodující věc, protože na vesnicích ubývá míst, kde se chovají domácí zvířata, ubývá tak i počet myší či vrabců, kteří jsou právě potravou sýčka,“ dodal Kašinský.

Sčítání sýčků

Populaci sýčků sledují ornitologové dlouhodobě. Používá se k tomu například takzvaný akustický monitoring, což znamená, že v místě, kde se očekává přítomnost sýčka, se na noc zapne diktafon, posléze se záznam vyhodnocuje. Odborníci ale sledují například i zbytky potravy.

Sýček obecný byl dříve v tuzemsku nejpočetnějším druhem sov, dnes jeho populace rychle klesá. „Může to být nedostatkem potravy, ale jsou to i další vlivy – používání pesticidů (v zemědělství), jsou to i kuny, kterých v poslední době přibylo. Obrovský vliv však má i doprava,“ řekl zoolog s tím, že sýček často loví v okolí silnic.