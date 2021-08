Zdravotníci očkují ve vyloučených komunitách Ostravy, zájem je nízký

video Události: Mobilní očkovací tým vyrazil do ostravských vyloučených lokalit

Věra Kroščenová má čtrnáct dětí, na očkování se dohodla společně s manželem: „Jako jo, měla jsem obavu. Říkám, chci jít příkladem svým dětem, aby se také mohly naočkovat.“ Elemír Marta zase doufá, že se jako první naočkovaný stane mezi sousedy populárním. „Oni se bojí, ale ať si to zkusí. Je to lepší, můžete všude.“ Strach má většina jeho přátel, především kvůli dezinformacím.

Na místě ve vyloučené části Ostravy bydlí zhruba sto lidí. Pravidelně tam dochází terénní pracovnice Elena Gorolová. „Sledují jak Facebook, tak zprávy a podobně. Říkají si to tady navzájem. A mají obavy, že by tam mohl být nějaký čip nebo že po tom mohou umřít,“ vysvětluje pracovnice. Ze čtrnácti avizovaných vakcín jich nakonec zdravotníci využili jen šest.



Zájem o očkování u ubytovny Soia v Ostravě byl také malý, několik lidí si to na místě dokonce rozmyslelo. Každý zájemce si ale od přihlížejících vysloužil potlesk.