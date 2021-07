Řemeslníci na zřícenině hradu Cimburk obnovují bývalou první bránu. Léta byla zazděná

Práce na někdejší bráně by měly trvat do září příštího roku. „Primárně jde o statické zajištění prostoru, protože po loňské zimě jsme tam našli výrazné statické poruchy. Hrozilo zřícení do prostoru přístupové cesty k hradu. Takže část zdiva byla rozebrána, byl udělaný archeologický průzkum, odkopán terén, pata zdiva byla zpevněna spárováním. A teď probíhají různé dozdívky a konzervační práce na bráně,“ uvedl Krämer.

Odhadované náklady činí zhruba 3,4 milionu korun. Pro letošek se na ně spolku podařilo získat dotaci 1,4 milionu od ministerstva kultury a 300 tisíc korun od města Koryčany.

Kameníci a zedníci při obnově brány pracují s pískovcovými kameny, které kdysi byly součástí hradu. Co nejvěrněji se snaží napodobit i původní pojivo. Využívají vápennou maltu s takzvaným metalupkem. „Je to odpad při těžbě kaolinu vypálený na vysokou teplotu a rozemletý na prášek. Funguje to místo cementu jako hydraulická složka,“ řekl Krämer.

Důležité je ochránit to, co stojí

Řemeslníkům chybí na výšku dozdít zhruba metr a půl. Nahoře poté podle kameníka Daniela Bobka vznikne koruna, která zajistí, aby do zdiva nezatékala voda. „Není cílem dozdívat něco, co nevíme, jak vypadalo. Jde o to zachránit to, co stojí, a postupem času vykopávat to, co je ještě pod zemí,“ řekl.