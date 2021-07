Kadlec, Kyselý i Rozbořil dostali v olomoucké kauze Vidkun podmínky, soud jim uložil i pokutu

Podnikatel Kyselý dostal trest 18 měsíců s tříletým podmíněným odkladem. Soud mu udělil také nejvyšší pokutu, a to až 2,1 milionu korun. Kadlec dostal dvouletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky a peněžitý trest 144 tisíc korun. Žalobce mu navrhoval až pětiletý trest vězení. Na čtyři roky má také zakázanou činnost. Rozbořilovi soud uložil dva roky s tříletým podmíněným odkladem, zaplatit musí 180 tisíc korun.

Předseda senátu poukázal na to, že v případu prohrála hlavně policie - kauza podle soudce ukázala svět obžalovaných, kteří tyto informace využívali pro své účely. „Hlavní bylo být zadobře se skupinou lidí, kteří mě zajistí, kdybych měl problém. Je to jednoznačně prokázaná motivace,“ doplnil.

„Nebylo prokázáno, že by mezi Kadlecem a Kyselým zmiňovaná trestní řízení byla fakticky ovlivněna. Nemáme důkaz o tom, že cílem jednání bylo ve prospěch někoho něco reálně ovlivnit. Racionálně prokázáno je z jádra obžaloby to, o čem Kadlec s Kyselým mluvil,“ uvedl soudce Martin Lýsek.

„Kadlec Kyselému sděloval reálné postupy policie či státního zástupce, jsou to informace, které měly být utajeny,“ uvedl Lýsek. Zproštěni jsou naopak z údajného vynášení informací v kauze HC Olomouc, Tesco SW, v takzvané kauze Šternberk a Vocabulario I. a II., podle soudu chybějí v těchto případech důkazy.

Rozbořil je obžalován z podplácení, na Petrůje a Kadlece podal státní zástupce obžalobu ze zneužití pravomocí. Kadlec, který podle policie vynášel informace ze spisů, je navíc obžalován i z přijetí úplatku. Za zneužití pravomocí je sazba tři až deset let, za přijetí úplatku pět až 12 let a za podplácení jeden rok až šest let.

Diskutovali o trestních řízeních nebo o obsazování vysokých policejních funkcí

Kauza byla postavena důkazně především na odposleších. Zachycují schůzky hlavních aktérů případu v olomouckých kavárnách a restauracích, ale i z kuřárny olomouckého pracoviště GIBS a Kadlecovy kanceláře v budově krajského policejního ředitelství. Právě tam podle žalobců obžalovaní diskutovali o věcech z trestních řízení a předávali si informace či pokyny.

Dohromady jde o 130 CD s hodinami záznamů. Například jen Kadlec s Kyselým měli od července 2014 do září 2015 nejméně 45 schůzek, na kterých podle žalobců řešili i personální obsazení vysokých policejních funkcí.

Případ začal 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval v Praze a Olomouckém kraji, soud jednání otevřel loni v únoru. Kyselý se jich neúčastnil, omlouval se ze zdravotních důvodů.