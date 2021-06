Černou kostku a další strategické projekty v Ostravě by měl zaplatit program Spravedlivá transformace

„Pak je tam šest projektů, které jsou určeny pro velké podniky, které tady vyrábějí, které by měly jít do takzvaných tematických výzev. Týká se to toho, čemu se říká zelená ekonomika, aby se začaly věnovat této problematice, aby jejich výroba byla čistší nebo aby vyráběly věci, které jsou pro zelenou ekonomiku potřebné,“ přiblížil hejtman.

Přes čtyřicet miliard si rozdělí tři kraje

Moravskoslezský kraj patří v Česku mezi regiony nejvíce závislé na uhlí, jejichž přechod na nízkouhlíkové hospodářství finančně významně podpoří Evropská unie. Celkem 41 miliard korun bude rozděleno ještě mezi Ústecký a Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj z této částky dostane 18,9 miliardy. Vondrák ale řekl, že kraj cílí celkově na 100 miliard. „Pevně věříme, že přibudou další prostředky například ze soukromých zdrojů,“ řekl hejtman.

Jedním z nejvíce připravených projektů, na něž by se peníze měly čerpat, je Černá kostka, jejíž náklady se loni odhadovaly na 1,35 miliardy korun. Jde o novostavbu původně Moravskoslezské vědecké knihovny. Původní projekt Černé kostky je z roku 2004, stavba se tehdy ale neuskutečnila kvůli vysokým nákladům.

Černá kostka nebude jen knihovna

„Černá kostka dneska už není koncipována jenom jako knihovna. Je to koncipováno jako jakési centrum, kde se lidé můžou potkávat, je to o tom, aby se mohli setkat studenti s případnými svými zaměstnavateli na různých workshopech,“ popsal Vondrák. Nová Černá kostka má nabídnout služby moderní vzdělávací instituce, být centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchovávání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě.

Hejtmanův zmocněnec pro transformaci Zdeněk Karásek řekl, že se předpokládá nejprve vyhlášení výzvy na podporu přípravy strategických projektů. Vlastní předkládání projektů by podle jeho odhadu mělo nastat ve druhém čtvrtletí příštího roku.

„Bude to probíhat tak, že se vyhlásí takzvaná kontinuální výzva, to znamená výzva na překládání strategických projektů, a ty z našeho seznamu se budou moci hlásit,“ řekl Karásek. Které projekty peníze získaly, by se mělo vědět na konci roku 2022, většina peněz se bude muset prostavět do konce roku 2026.